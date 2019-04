Une séance de travail tuniso-libyenne réunira bientôt les directions techniques des ministères des Affaires sociales des deux pays afin d’examiner les moyens de promouvoir le partenariat bilatéral dans le domaine social. C’est ce qu’indique un communiqué publié mardi 16 avril par le département tunisien des Affaires sociales.

Lors d’un entretien en marge des travaux de la 46ème session de la Conférence arabe du travail qui se tient au Caire (Egypte), du 14 au 21 avril 2019, le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et le ministre libyen du Travail et de Réhabilitation, Mehdi Lamine, ont convenu d’échanger les expériences et d’organiser des sessions de formation dans les deux pays.

Le communiqué ajoute que le ministre libyen a fait part de la volonté de son pays de tirer profit de l’expérience tunisienne en matière de relations professionnelles, de protection sociale et de réhabilitation des personnes porteuses de handicap.

De son côté, Trabelsi a indiqué qu’un programme de réforme dans le domaine social a été lancé par le département pour lutter contre la pauvreté, développer le système de sécurité sociale et institutionnaliser le dialogue social.

Il a souligné la disposition de son ministère à fournir l’assistance technique aux Libyens.

Par ailleurs, Mohamed Trabelsi a eu également un entretien avec le ministre égyptien du Travail, Mohamed Mahmoud Saafan, qui a aussi formé le vœu de développer le partenariat bilatéral dans le domaine social.