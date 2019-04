Le Pôle technologique El Ghazela de Raoued (gouvernorat de l’Ariana) abritera, le 2 mai 2019, une journée portes ouvertes pour la promotion de l’employabilité des jeunes et le travail indépendant.

Cette journée est organisée par la municipalité de Raoued, en partenariat avec la direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi et le bureau de l’emploi et du travail indépendant, à la technopole d’El Ghazela.

Cet événement offre l’occasion de mettra en relation les demandeurs d’emploi et les entreprises, et de faire connaître les mécanismes de financement et d’appui à l’intention des jeunes.

Une séance de travail s’est tenue mardi matin, à l’hôtel de ville de Raoued, pour mettre en place un programme permettant aux jeunes de la région et de ses environs de faire connaître leurs compétences cognitives et leurs aptitudes à s’insérer dans la vie professionnelle, à travers des sessions de formations, en y associant les entreprises locales.