Quarante-quatre projets sont programmés dans le domaine de la santé publique pour un coût total de 2,250 milliards de dinars.

Pour ce faire, la ministre de la Santé par intérim, Sonia Ben Cheikh, et son homologue de l’Equipement, de l’Habitat et de l’Aménagement du territorial, Nourredine Selmi, ont eu une séance de travail, lundi 15 avril.

Objectif: consolider la coordination entre les deux départements ministériels pour accélérer l’achèvement des grands projets dans ce secteur.

A ce propos, Mustapha Abdeljalil, directeur de l’Unité de gestion par objectifs auprès du ministère de la Santé, chargé d’assurer le suivi des grands projets de santé financés par des prêts et des dons étrangers, a déclaré que ” le ministère de la Santé compte créer 8 hôpitaux régionaux de catégorie B, moyennant une enveloppe de 50 millions de dinars chacun, et de 3 institutions sanitaires multidisciplinaires dont une institution médicale dédiée aux maladies cancéreuses et un hôpital pédiatrique multidisciplinaire dans le gouvernorat de Manouba, avec des financements qataris s’élevant à 24 millions de dinars “.

De son côté, Ben Cheikh a indiqué que cette séance de travail a pour objectif de surmonter les obstacles qui entravent le démarrage des grands projets sanitaires, soulignant à cet égard que des solutions ont été trouvées pour éviter les lenteurs dans la réalisation des infrastructures sanitaires publiques en suspens.

Pour sa part, Selmi a déclaré que les deux ministères assurent la coordination entre eux pour accélérer la réalisation de 14 hôpitaux dans différentes régions du pays et de 21 projets d’expansion des services d’urgence dans divers hôpitaux.