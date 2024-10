Trois structures de santé publique ont été sélectionnées comme des structures modèles dans l’implémentation du concept “KAIZEN” pour l’amélioration de la qualité et de la productivité. Il s’agit du l’hôpital régional Mahmoud El Matri, le Centre Intermédiaire de Sidi Thabet et le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). Cet achèvement est le résultat d’une approche unique initiée dans le cadre d’un projet de coopération technique entre la JICA et le Ministère de la Santé pour l’amélioration de la gestion des hôpitaux et des services de santé publique en Tunisie.

“KAIZEN”, qui est un concept japonais qui vise à améliorer la productivité grâce à de petites améliorations en continue, a été appliqué au début dans le secteur industriel. Mais il est devenu une approche qui s’adapte aussi à d’autres secteurs. Après le succès faisant de la Tunisie un pays modèle dans l’application de KAIZEN dans l’industrie, la JICA a vu l’opportunité dans son élargissement au secteur de la santé publique.

Durant la phase pilote du projet, cinq structures sanitaires publiques ont été identifiées pour formuler des plans d’action pour la mise en œuvre du concept “KAIZEN”, à savoir le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS), l’Hôpital Régional El Matri, l’Hôpital Régional Ksar Hellal, le Centre des Soins de Base Riadh 1 et le Centre Intermédiaire Sidi Thabet.

Après la sélection des trois structures sanitaires modèles, la continuité du projet sera assurée par la mise en place d’une stratégie nationale pour la qualité et la sécurité des soins, affirme M. Tarak Ben Nasser, Directeur Général des structures sanitaires publiques au Ministère de la Santé, durant la cérémonie de remise des prix. Il a ajouté que le Ministère œuvrera aussi au développement d’un guide pour l’implémentation de l’approche KAIZEN dans toutes les structures sanitaires et la formation des ressources humaines.

De son côté, Mme Miyata Mayumi, Représentante Résidente de la JICA en Tunisie a indiqué : « Je voudrais féliciter les équipes des cinq structures pilotes pour les résultats positifs réalisés.

Pour maintenir la qualité des services dans les hôpitaux modèles, les efforts au niveau des structures sanitaires ne sont pas suffisants à eux seuls. Nous remercions le Ministère de la Santé pour son engagement dans leur appui à réaliser cet objectif ».