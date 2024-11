Certains types de diabète et d’autres maladies non transmissibles (MNT) majeures ayant des facteurs de risque communs modifiables, la prévention doit être intégrée aux approches populationnelles. En mettant l’accent sur la prévention et la gestion efficaces et abordables d’une combinaison de facteurs de risque du diabète, on peut prévenir l’invalidité et le décès et améliorer la qualité de vie.

Les personnes souffrant d’intolérance au glucose (IGT) ou d’une glycémie à jeun altérée (IFG) se situent à un stade intermédiaire entre la glycémie normale et le diabète et présentent un risque élevé de développer un diabète de type 2. Ce risque peut être considérablement réduit grâce à des interventions intensives telles que des améliorations du régime alimentaire et du poids, ainsi qu’à des médicaments.

Traitement

Le diabète peut être diagnostiqué grâce à des tests de glycémie relativement peu coûteux. Cependant, on estime qu’une personne sur trois dans notre région n’est pas diagnostiquée.

Le diabète de type 1 doit être géré avec de l’insuline, tandis que le diabète de type 2 peut être traité en réduisant les facteurs de risque avec ou sans médicaments hypoglycémiants oraux.

Des soins supplémentaires sont nécessaires pour gérer les effets et les complications du diabète, comme les soins des pieds pour les ulcères, les examens de la vue pour dépister la rétinopathie (lésion oculaire entraînant la cécité), les tests et le traitement des maladies rénales, et la réduction du risque de maladie cardiovasculaire par le contrôle de la tension artérielle et du cholestérol. La vaccination contre la grippe saisonnière et la COVID-19 est également recommandée.

Le contrôle efficace de la glycémie est essentiel, et la surveillance à domicile de la glycémie chez les personnes sous insuline est un moyen rentable de réduire les complications. Cependant, ces médicaments et les mesures plus larges ne sont pas systématiquement disponibles, accessibles et abordables dans toute la région.

Les médicaments, les technologies, le dépistage et les soins des complications doivent être accessibles et abordables pour les personnes atteintes de diabète. L’inclusion de la prise en charge du diabète dans les programmes de couverture santé universelle est essentielle pour contrôler efficacement le diabète et réduire les risques.

Le soutien à l’autogestion des maladies chroniques telles que le diabète, notamment par l’éducation thérapeutique des patients, est efficace pour réduire les coûts des soins de santé et améliorer les résultats en matière de santé.

Source : OMS