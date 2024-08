Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s’est dit “très préoccupé” par la récente confirmation d’un cas de poliomyélite à Gaza. Il s’agit du premier cas de cette maladie paralysante dans la région depuis 25 ans.

L’enfant infecté, âgé de 10 mois et non vacciné, a été identifié à Deir al-Balah. Des analyses génétiques ont confirmé que le virus détecté chez l’enfant est lié à celui retrouvé dans des échantillons d’eaux usées collectés en juin à Gaza.

Cette résurgence de la polio survient dans un contexte humanitaire déjà très difficile, marqué par des déplacements de population répétés et une crise sanitaire persistante. Les conflits et les tensions politiques ont fragilisé les systèmes de santé et entravé les efforts de vaccination.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a souligné que la situation à Gaza est extrêmement préoccupante. Les populations déplacées sont particulièrement vulnérables aux maladies infectieuses et manquent cruellement d’accès aux soins de santé. Il a appelé la communauté internationale à intensifier son soutien pour venir en aide aux populations de Gaza et à lutter contre la propagation de la poliomyélite.