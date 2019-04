La 4e édition de l’Agenda juridique (Legal Agenda) vient de paraître. Il s’agit d’un journal (en papier et électronique) édité par l’Association de l’Agenda juridique dont le contenu est rédigé par des avocats, des universitaires, des défenseurs des droits de l’Homme et des magistrats venant de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Le numéro du mois d’avril comporte 31 articles, interviews et analyses concernant plusieurs sujets politiques.

Les contributions des experts traitent, également, de questions sociales et de thématiques en rapport avec les droits de l’homme en Tunisie, au Liban, au Maroc, en Libye et au Soudan.

Parmi ces articles, figurent des entretiens sur la justice transitionnelle et l’instauration de la décentralisation en Tunisie, les mouvements socio-économiques, les droits de l’Homme, l’état des libertés individuelles en Tunisie durant 2018, la mise en place de la Cour constitutionnelle, les priorités de l’action législative et la loi sur la discrimination raciale en Tunisie.