” L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI) œuvre, en collaboration avec les structures concernées (ministères du Tourisme et de la Santé), à définir des normes tunisiennes du tourisme médical conformes aux normes internationales “. C’est ce qu’a déclaré le directeur général de l’INNORPI, Riadh Soussi, vendredi 12 avril, à l’occasion de la réunion annuelle du Comité technique de l’organisation internationale de normalisation ISO/TC 228 ” tourisme et services connexes ” (7-12 avril 2019).

Il a assuré que la Tunisie participe, actuellement, à l’élaboration des normes spécifiques au tourisme destiné aux personnes à besoins spécifiques et d’autres portant sur l’hébergement.

Cette réunion, à laquelle ont participé plus de 60 experts tunisiens et étrangers représentant environ 30 pays, a pour objectif de mettre en place une stratégie du tourisme durable pour le développement de ce secteur et de toutes les activités associées (plongée, tourisme de santé, tourisme d’aventure, ports de plaisance, location de bateau habitable sans équipage, tourisme durable…).

De son côté, la chargée du tourisme de santé au ministère du Tourisme et de l’Artisanat, Zeineb Zouari, a indiqué que l’identification des normes du tourisme de santé est une initiative tunisienne visant à promouvoir le rendement du tourisme en Tunisie, à travers la conjugaison des efforts des ministères du Tourisme et de la Santé.

Le président de la Fédération professionnelle commune du tourisme tunisien, Houssem Ben Azzouz, dira pour sa part que le point faible du tourisme tunisien réside dans le fait ” de ne pas pouvoir diversifier les marchés et les produits “, faisant valoir qu’il faut ” persévérer dans le sens de l’institution d’une année touristique et non une saison touristique “.

Il a précisé que les normes adoptées par cette commission sont des normes objectives que les discutent afin d’adopter une norme spécifique au produit touristique.

Les travaux de la commission dont les résultats sont attendus vendredi soir, visent à établir une stratégie touristique durable à l’effet de développer ce secteur et les différentes activités ayant trait aux services de plongée, du tourisme thermal, du tourisme d’aventure, la location des barques sans voile et les services du tourisme destinés aux personnes nécessiteuses et aux handicapés ainsi que les services des séjours et de la restauration.

La Tunisie est vice-présidente de cette commission technique internationale depuis 2006, elle co-préside, avec l’Espagne, la commission du tourisme thermal et dispose d’un projet de la certification internationale ISO 17680, concernant la thalassothérapie.

L’Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, qui représente la Tunisie, a obtenu le prix ” pour la distinction, la créativité et l’Innovation dans l’élaboration des certificats de conformité”.

Pour rappel, un premier certificat de conformité sera décerné à un centre thermal tunisien selon la norme 17680 spécifique à la thalassothérapie.