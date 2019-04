L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) annonce l’ouverture de candidature pour le prix “ALECSO Sharjah 2019” pour les études linguistiques et lexicographiques (3ème édition), indique un communiqué publié lundi 8 avril par le ministère tunisien de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Ce prix a pour but de promouvoir la recherche et la production scientifique en langue arabe et d’inciter les chercheurs à axer leurs recherches sur des sujets portant sur cette langue.

Les candidatures doivent être déposées à la direction générale de la coopération internationale au ministère de l’Enseignement supérieur avant le 14 juin 2019.

Le prix sera décerné à quatre lauréats.