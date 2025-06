L’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO) lance la version arabe du programme “Skills for innovation” (Compétences d’Innovation) lors d’une journée d’information, mercredi 25 juin 2025 à son siège à Tunis.

Ce programme vise à soutenir les enseignants dans l’intégration innovante du digital dans les pratiques éducatives et à offrir des expériences d’apprentissage numériques stimulant l’esprit critique, la créativité et l’innovation chez les apprenants.

La journée permettra de présenter les détails du programme, ses dimensions pédagogiques et technologiques, ainsi que des interventions de participants. Elle offrira également l’occasion de découvrir des expériences nationales avec les ambassadeurs du programme dans le monde arabe. Elle marquera le lancement officiel du concours “Enseignant Innovateur 2025” et sera l’occasion de signer des mémorandums d’entente ainsi que de désigner les points de contact nationaux du programme.

“Skills for innovation” constitue une plateforme arabe intégrée combinant un contenu numérique avancé, une formation professionnelle de haute qualité et un cadre institutionnel assurant la pérennité de sa mise en œuvre. Le programme contribue ainsi à renforcer la résilience des systèmes éducatifs, à combler le fossé entre l’éducation et les besoins du milieu professionnel, et à former des générations capables d’interagir avec l’univers numérique.