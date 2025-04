La médaille du Mérite culturel arabe, dans la catégorie excellence, a été décerné, jeudi à Tunis, à Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, membre du Conseil suprême et Souverain de Sharjah, aux Émirats Arabes Unis, “en reconnaissance de ses efforts dans la promotion de la culture arabe et le renforcement de l’identité civilisationnelle de la Nation”.

Cette distinction lui a été attribuée au cours d’une cérémonie officielle organisée au siège de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (Alecso) à Tunis, en présence de plusieurs diplomates et personnalités du secteur culturel arabes.

La médaille du Mérite culturel arabe a été remise à Abdullah bin Mohammed Al Owais, chef du Département de la culture de l’émirat de Sharjah, au nom du Cheikh Sultan bin Mohammed Al Qasimi.

Abdullah bin Mohammed Al Owais a transmis les salutations de Cheikh Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, soulignant que cette récompense est « une reconnaissance internationale des efforts et du leadership de Sharjah dans l’avancement de la culture arabe». Cheikh Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi a consacré plus de cinquante ans de sa vie au service de la pensée et de la créativité arabes à travers des projets et des initiatives grandioses, a encore déclare le représentant émirati.

Dans son intervention lors de la cérémonie, Mohamed Ould Amar, directeur général de l’Alecso, a souligné que cette distinction est “la première du genre dans le Monde arabe”. Il a qualifié une récompense pour un “parcours de plusieurs décennies dans la promotion de la culture et du savoir de Cheikh Sultan Al Qasimi qui est l’un des pionniers les plus éminents de la renaissance culturelle en région arabe”.

Mohamed Ould Amar a rappelé les initiatives du souverain Emirati de Sharjah qui ont contribué à renforcer la visibilité de la culture arabe au niveau international, citant à cet égard « le soutien aux projets intellectuels et la création d’institutions culturelles et éducatives». “Le dictionnaire de la langue arabe de l’Académie arabe de la langue arabe à Sharjah (Arabic Language academy in Sharjah) constitue « le projet de l’époque et la plus grande réussite linguistique de l’histoire de la nation », a-t-il fait savoir.

Le directeur général de l’Alecso a également salué le rôle pionnier du Souverain de Sharjah dans le soutien au mouvement théâtral et artistique à travers la création de l’Autorité du théâtre arabe et son parrainage de festivals culturels, ainsi que la création de centres et d’instituts culturels à l’intérieur et à l’extérieur du Monde arabe, notamment en Europe et en Afrique.

La cérémonie a été marquée par la projection d’un documentaire qui retrace les grandes étapes de la vie de Cheikh Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, ses réalisations et ses contributions les plus importantes. Un autre documentaire a été consacré à l’histoire de l’Alecso et ses domaines de compétences : la Culture, l’Education et les Sciences.

La médaille du Mérite culturel arabe est une récompense de haut niveau qui est décernée par l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences, une seule fois, à une personnalité ou une institution arabes ayant une contribution culturelle significative.