L’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO) a annoncé, mercredi, le lancement de la version arabe du projet « Compétences en innovation », en partenariat avec la société Intel, la Millennium Foundation for Sustainable Education, la Classera Foundation for Smart Learning, et l’entreprise JP.

Ce projet vise à soutenir la transformation numérique dans le secteur de l’éducation arabe, à travers permettre aux enseignants d’intégrer la technologie dans leurs pratiques pédagogiques et en dotant les apprenants des compétences nécessaires pour l’avenir, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, la créativité, l’auto-apprentissage, l’intelligence numérique et la programmation.

Le projet vise également à réduire l’écart entre le système de l’éducation et les besoins du marché du travail, à travers la création d’une plateforme éducative arabe intégrée, contenant un contenu technique et scientifique renforçant les compétences du 21è siècle, répondant aux exigences de la quatrième révolution industrielle, et établissant un nouveau modèle pédagogique fondé sur la complémentarité entre la technologie et programmes éducatifs.

Le programme a été développé par la société Intel, et adapté aux spécificités des systèmes éducatifs arabes en collaboration avec le Centre arabe de la traduction et l’édition à Damas et une équipe d’experts en éducation.

À cette occasion, Mohamed Ould Amar, directeur général de l’ALECSO, a souligné que le monde connaît des mutations rapides dans les domaines technologique et cognitif, ce qui impose une révision profonde de la manière de former les enseignants et apprenants. Il a noté que l’éducation ne se limite plus à la transmission du savoir, mais tend à stimuler la créativité, développer les compétences, encourager la pensée critique et renforcer la capacité d’adaptation à des environnements changeants.

Il a expliqué que le projet « Compétences en innovation » incarne cette transformation à travers une méthodologie éducative interactive basée sur des scénarios réalistes, alliant savoir théorique et application pratique. Il a estimé que le programme constitue un outil efficace pour redéfinir le rôle de l’enseignant, désormais vu comme un leader et un guide, et non simplement un transmetteur d’informations.

Il a également indiqué que cette initiative s’inscrit dans la vision de l’ALECSO pour soutenir la transformation numérique de l’éducation dans le monde arabe, rappelant à ce sujet plusieurs projets précédents, tels que la Référence pour la transformation numérique, les plateformes de ressources éducatives ouvertes, une série de conférences sur l’intelligence artificielle dans l’éducation, ainsi que la Charte ALECSO sur l’éthique de l’intelligence artificielle, dont la préparation s’est achevée la semaine dernière.

De son côté, le directeur du département des technologies de l’information et de la communication à l’ALECSO, Mohamed Jomni, a souligné que le lancement de ce projet répond à la cadence accélérée de l’évolution numérique et à la nécessité urgente de former les enseignants aux compétences adaptées aux défis de la quatrième révolution industrielle, précisant que l’autonomisation des enseignants dans le monde arabe est toujours une priorité majeure pour l’ALECSO, et qu’il est temps de les transformer de simples transmetteurs de savoir en véritables stimulateurs de créativité, selon ses propos.

Jomni a précisé que le projet « Compétences en innovation » dépasse le simple cadre d’un programme de formation, pour devenir une plateforme éducative intégrée, fondée sur la créativité, la pensée critique et l’utilisation des outils numériques. Il a affirmé que le programme comprend plus de 140 heures d’activités éducatives technologiques et propose un parcours progressif de développement des capacités des enseignants, réparti sur quatre niveaux d’autonomisation technologique.