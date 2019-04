Topnet, partenaire de référence des évènements culturels en Tunisie fait vibrer ses fans au rythme du Jazz à l’occasion de la 14eme édition du festival Jazz à Carthage, qui se déroule du 04 au 14 Avril.

Cette année, Jazz à Carthage se réinvente et va au plus près de son public, en organisant ses concerts dans plusieurs espaces à Gammarth, Tunis, Carthage et la Marsa.

Au rendez-vous du cru 2019, une pléiade d’artistes venus des quatre coins du monde dont les Britanniques Charlie Winston et Kokoroko, les Français Bumcello, Sly Johnson et Kimberose, l’Italien Mario Biondi, les Américains Peter Cincotti, Sarah McCoyet The Roosevelt Collier Band, les Tunisiens Myryam Toukabri et Omar El Ouaer, ainsi que de nombreux autres artistes Tunisiens et internationaux se produiront sur la scène je Jazz à Carthage.

A l’occasion de cette édition, Topnet offre la possibilité aux fans de réserver des billets du festival en ligne, via son application mobile « Topnet App » disponible gratuitement en version iOS et Android. L’application permettra une immersion dans les coulisses du festival via des photos exclusives des artistes et des extraits de spectacles.