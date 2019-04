Huawei, entreprise chinoise leader dans le domaine des télécommunications, a participé mardi 2 avril au 8ème forum d’affaires arabo-chinois, avec la présence de Xue Man, Vice-président de Huawei Global.

Ce forum d’affaires a joué un rôle crucial dans l’évaluation des opportunités d’investissement dans les deux parties. Xue Man a ainsi exposé quelques réflexions sur le développement de l’économie digitale dans les pays arabes.

«Il est nécessaire de mettre en place une vision globale de l’évolution de l’investissement dans les technologies de l’information et de la communication. Les TIC évoluent d’une industrie verticale à une industrie de plateformes sociales, permettant une transformation digitale et intelligente pour toutes les industries. Une nouvelle révolution industrielle est en cours. Les données se transforment en opportunités commerciales pour stimuler l’innovation et libérer le potentiel de divers secteurs. L’Internet des objets relie les personnes, accélérant ainsi le flux de données et rendant possible l’analyse et l’utilisation de données à grande échelle».

Pour parvenir à cet objectif, à savoir connecter les personnes et les objets à grande échelle et à grande vitesse, la construction d’infrastructures TIC intervient, lesquelles infrastructures sont un moteur du développement socio-économique. Et Huawei l’a prouvé à travers son étude.

En effet, l’indice mondial de connectivité (Global Connectivity Index, ou GCI) montre que chaque augmentation de 20% de l’investissement dans les TIC correspond à la stimulation de la croissance du PIB de 1%. Par conséquent, en augmentant le taux de pénétration du haut débit de 10%, le PIB augmentera de 1,4%. Selon des données de recherche tierces, d’ici 2030, le volume économique total des pays arabes passera de 2,6 milliards de dollars à 4,15 milliards de dollars, sous l’impulsion de l’économie digitale.

Tenant compte de cette croissance, il est important de la prendre en considération afin de développer l’économie digitale.

Au cours de la dernière décennie, Huawei s’est engagée à promouvoir le développement des talents mondiaux en TIC. Huawei s’est beaucoup investi en Tunisie pour développer et promouvoir les talents en TIC. Cela a été réalisé à travers cinq projets : Huawei ICT Academy, Seeds for the Future, Huawei ICT Competition, les stages en entreprise et les bourses d’étude. Huawei a coopéré avec l’Académie des TIC dans 46 universités tunisiennes et a achevé la formation de 40 instructeurs pour la certification HCAI (Huawei Certification Academy).

Au concours Huawei ICT Competition organisé cette année, plus de 800 étudiants de 15 universités y ont participé. Les gagnants se joindront à la finale mondiale en Chine.

Quant à “Seeds for the Future”, il a été organisé durant quatre années consécutives et le programme de stage en entreprise offre des possibilités de formation aux étudiants de 16 collèges et universités.

Il est possible d’envisager de nouvelles perspectives à travers le suivi d’une stratégie en plusieurs axes qui permettra de faire évoluer le système vers plus de rapidité, de sécurité, de connectivité et de compétitivité.

La construction d’infrastructures TIC compétitives permettra d’améliorer les connexions réseau et stimuler la vitalité numérique de davantage de zones.

Puis, Huawei propose des solutions pour renforcer la sécurité au niveau public et privé, comme ses solutions Safe City.

Ensuite, la numérisation rendra le marché plus compétitif au niveau international. Le développement pourrait être axé sur les secteurs les plus avantageux de l’économie arabe tels que l’énergie, la production agricole et le tourisme.

Enfin, la transformation digitale à grande échelle se fait notamment à travers la construction de villes intelligentes. Cela améliore l’efficacité des ministères, des organisations et des institutions, tout en réduisant les coûts de fonctionnement et en apportant des solutions pratiques.