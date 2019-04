L’armée de mer tunisienne a participé, du 26 mars au 6 avril 2019, à l’exercice maritime annuel multilatéral “Phoenix Express”, qui s’est déroulé parallèlement sur le littoral tunisien et le littoral marocain, “dans le cadre de la mise en œuvre du programmes de coopération militaire internationale avec diverses armées”.

Selon un communiqué du ministère tunisien de la Défense, l’exercice a pour objectif de développer les capacités opérationnelles et de renforcer la coopération, la coordination et l’échange d’expériences entre les marines participantes (Algérie, Maroc, Libye, Mauritanie, Turquie, Etats-Unis, Canada et plusieurs pays européens) par le biais d’une formation à la protection des voies de navigation et de ravitaillement en renforçant la surveillance et lutter contre les actes illégaux, en particulier le trafic d’armes et de drogue.

La marine tunisienne a participé à cet exercice avec un escorteur de haute mer et une unité d’officiers de la marine afin de contribuer à la planification et au suivi des opérations à partir d’un poste de commandement conjoint des opérations maritimes installées à Casablanca au Maroc.

Elle a également participé avec d’autres navires à des exercices et activités sur le littoral de Bizerte et à la base navale principale de Bizerte en collaboration avec des experts étrangers en tant qu’observateurs, indique le communiqué.