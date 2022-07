La promotion des relations de coopération militaire entre la Tunisie et l’Algérie a été au centre d’un entretien, mardi 19 juillet 2022, entre le ministre tunisien de la Défense nationale, Imed Memmiche, et le Commandant des Forces navales algériennes, le Général-Major Mahfoudh Benmeddah, au siège du département et en présence du chef d’Etat-Major de l’armée de mer, Adel Jehane.

Ils ont mis en avant les relations solides et historiques de fraternité établies entre les deux pays ainsi que la volonté commune de promouvoir davantage la coopération militaire bilatérale en général, et de développer le travail entre les deux armées de mer en particulier, souligne le ministère de la Défense nationale.

Le commandant des Forces navales algériennes et des représentants de la marine des pays du bassin méditerranéen prennent part au Forum des hauts commandants de la marine, organisé en Tunisie du 18 au 20 juillet 2022.

Ce forum intervient dans le cadre de la poursuite des activités relatives à l’exercice naval Phoenix Express 22 organisé à Tunis en juin dernier.