Fin des travaux de la 35e Commission militaire mixte tuniso-américaine à Stuttgart 

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a clôturé, mercredi 28 septembre 2022, la 35ème session de la Commission militaire mixte tuniso-américaine, tenue à Stuttgart en Allemagne, en présence du secrétaire adjoint américain à la Défense chargé des affaires de sécurité internationale, Celeste Wallander, du commandant adjoint du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), du général Kirk Smith, et de la chargée d’affaires à l’Ambassade américaine en Tunisie.

Memmich s’est félicité de l’atmosphère positive dans laquelle se sont déroulés les travaux de la commission, une occasion d’explorer de nouveaux domaines de coopération militaire entre les deux pays amis, lit-on dans un communiqué du département publié, mercredi.

Il a souligné que la tenue régulière de cette commission témoigne de la volonté commune de soutenir davantage les efforts conjoints pour élever et promouvoir le niveau de la coopération bilatérale.

Memmich a saisi l’occasion pour saluer le soutien apporté par les Etats unis d’Amérique à la Tunisie, lequel s’est traduit, notamment, par le volume des aides militaires et les programmes de coopération militaires dans les domaines de la formation, de l’entraînement et l’échange d’informations et expertises.

Pour sa part, la sous-secrétaire américaine à la Défense s’est dite satisfaite du succès de cette session, saluant hautement les efforts déployés par la Tunisie dans la lutte contre le terrorisme et réaffirmant l’engagement américain à soutenir et à coordonner avec la Tunisie en tant que partenaire-clé en Afrique dans ce domaine.

Il convient de noter que les travaux de cette session ont été abrités par AFRICOM à Stuttgart, en Allemagne, les 27 et 28 septembre.