Le ministère de la Défense nationale a annoncé la conclusion d’un contrat entre le gouvernement américain et le Textron Aviation, autorisant la livraison de 8 appareils d’entraînement avec leurs accessoires et des systèmes de simulation aérienne.

Dans un communiqué publié lundi, le département de Défense, a souligné que le contrat s’inscrit dans le cadre de la coopération avec la partie américaine et vise à rénover la flotte d’appareils d’entraînement appartenant à l’Armée de l’air tunisienne.

Ces nouveaux appareils remplaceront les avions d’entraînement de base et de perfectionnement et seront dédiés à la formation des pilotes et des techniciens.

La Tunisie devrait recevoir le premier lot de ces appareils en mars 2023, alors que le reste des avions seront livrés en octobre 2026.

Il est à noter que cette opération sera en grande partie financée sous forme de subvention américaine.