L’industrie des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ,est de plus en plus sinistrée en Tunisie, d’après la revue de la conjoncture économique élaborée par le Conseil d’analyses économiques, l’Institut Tunisien de la compétitivité et des études quantitatives et le Conseil National de la Statistique.

En effet, les actifs gérés ont laborieusement ont atteint 3,909 milliards de dinars en février 2019, contre 4,476 milliards de dinars au même mois de l’année précédente, soit une baisse de 567 millions de dinars.

La même source a précisé qu’en 2010, les actifs atteignaient 5,107 milliards de dinars.