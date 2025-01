CMF : L’Encours des OPCVM atteint 7 004,9 millions de dinars en 2024

L’encours des actifs sous gestion des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) a augmenté de 21%, pour atteindre 7 004,9 millions de dinars, au cours de l’année 2024, en comparaison avec 2023, d’après la note sur la «Physionomie des OPCVM- Décembre 2024», publiée, récemment, par le Conseil du Marché Financier (CMF).

Le CMF définit un OPCVM comme «un véhicule d’investissement destiné à collecter l’épargne auprès des investisseurs pour la placer et constituer un portefeuille de valeurs mobilières». La place financière de Tunis compte actuellement, 127 OPCVM, dont deux en liquidation anticipée, à savoir “FCP VIVEO NOUVELLES INTRODUITES” et “FCP SALAMETT PLUS”.

Pour le reste, ils sont répartis en trois catégories. Il s’agit des OPCVM Obligataires, au nombre de 53, sont constitués majoritairement de titres de créances à moyen et long termes, des OPCVM Actions (4) constitués majoritairement d’actions des sociétés cotées en Bourse, et des OPCVM Mixtes (70), formés d’actions et de titres de créances.

L’encours des actifs sous gestion des OPCVM Obligataires, au titre de l’exercice 2024, s’est élevé à 6025 millions de de dinars, alors que celui des OPCVM mixtes et des OPCVM Actions s’est limité respectivement au niveau de 963 millions de de dinars et 16 millions de dinars.

Il convient de noter que les OPCVM sont agréés par le CMF et ils peuvent prendre la forme d’un Fonds Commun de Placement -FCP (une copropriété de valeurs mobilières qui émet des parts) ou d’une Société d’Investissement à Capital Variable –SICAV (une société anonyme à capital variable qui émet des actions au fur et à mesure des demandes de souscription).