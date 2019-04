Un projet de coopération commune relatif à “l’amélioration de l’accès à la justice dans le gouvernorat de Médenine” a été signé, lundi, entre le ministère de la Justice, le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) et le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH).

Ce projet de coopération intervient dans le Plan Cadre des Nations Unies d’Aide au Développement (2017-2021) dédié, essentiellement, au ministère de la Justice et visant à améliorer l’action des institutions judiciaires et carcérales dans le gouvernorat de Médenine.

Le coût de ce projet s’élève à 3 millions de dollars et devrait s’étaler sur une période de trois ans.

Ont signé le projet, le ministre de la Justice, Karim Jammoussi, le représentant-résident du PNUD à Tunis (par intérim), El Kebir Mdarhri Alaoui, et la représentante du HCDH, Teresa Albero.