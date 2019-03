Après avoir indiqué qu’il sera mieux de recourir à l’article 102 de la Constitution, le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale et chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a tenu à souligner que l’ANP “fera face avec fermeté et détermination, aux défis considérables, conformément à nos missions constitutionnelles desquelles nous nous écarterons jamais”.

C’est ce qu’on lit dans un communiqué du MDN (ministère de la Défense nationale).

“Notre pays vit dans un environnement régional tendu et instable, qui connaît une recrudescence de tous les types de fléaux, entre autres le terrorisme et la criminalité organisée multiforme, qui constituent des défis considérables auxquels nous devons, au sein de l’ANP, faire face avec fermeté et détermination, conformément à nos missions constitutionnelles desquelles nous nous écarterons jamais”, a-t-il affirmé lors d’une allocution d’orientation au deuxième jour de visite dans la 4ème région militaire (Ouargla).

Selon lui, l’Armée a pu franchir “de grandes étapes dans tous les domaines, néanmoins notre ambition à réaliser davantage d’acquis sur tous les plans, m’amène, en cette heureuse occasion, à mettre l’accent, avec vous, personnels de la 4e Région Militaire, sur l’importance de redoubler de vigilance et de continuer à œuvrer avec la même cadence et la même détermination à concrétiser nos objectifs escomptés, et ce afin de sécuriser nos frontières nationales, toutes nos frontières nationales (…)”, a-t-il ajouté.

Source : APS