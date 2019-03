Le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors a décidé de transformer le Centre intégré de l’enfance et de la jeunesse de Mornag en Centre pilote de l’enfance afin de renforcer les compétences et les liens familiaux des enfants, indique un communiqué du ministère de la femme.

Naziha Laabidi, la ministre de la Femme, a annoncé, lors d’une visite effectuée au centre, que son département mobilisera au profit de ce centre une enveloppe de 1,250 millions de dinars, répartie sur 750 mille dinars (budget de 2019) et 500 mille dinars (budget 2020).

Dans sa visite, Laabidi était accompagnée de Noureddine Bhiri, président du bloc parlementaire d’Ennahdha à l’ARP, qui avait adressé des critiques lors d’une séance d’audition sur fond de “manquements à la protection de l’enfance et de la femme en Tunisie”.

Bhiri a critiqué aussi le traitement du ministère le problème de manque des cadres de protection de l’enfance dans les centres intégrés de l’enfance et de la jeunesse, précisant que ces établissements ne procurent pas la protection nécessaire aux enfants pris en charge.

Il a appelé, à ce propos, le ministère à assumer ses responsabilités envers ces enfants et à augmenter les budgets alloués à l’alimentation.

De son côté, Néziha Laabidi a reconnu que le manque de ressources financières et humaines constitue un obstacle aux efforts fournis par son département, regrettant la faiblesse du budget accordé au ministère de la femme.

L’inspection générale du ministère de la Femme ne compte que 4 cadres, a-t-elle noté.