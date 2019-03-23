A l’occasion du grand débat organisé par la présidence du gouvernement sur la situation de la santé publique en Tunisie, des chiffres ont été exposés par les responsables du secteur.
جانب من الحوار التشاركي حول التحديات والاجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومية: المحور الثالث الادوية والمستلزمات الطبية
جانب من الحوار التشاركي حول التحديات والاجراءات العاجلة لقطاع الصحة العمومية: المحور الثالث الادوية والمستلزمات الطبية
Publiée par Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية sur Vendredi 22 mars 2019