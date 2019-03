Un accord de partenariat entre la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), d’une part, et la Banque tunisienne de solidarité sociale et la Banque de financement des PME, d’autre part, a été signé, lundi 18 courant, au siège du gouvernorat du Kef. Il a pour objectif de financer des petites et moyennes entreprises, au profit des jeunes de la région du Kef.

Le document stipule que la CPG et le Groupe chimique tunisien à Gabès s’engagent à allouer un fonds de 5 millions de dinars destiné à financer 50% du coût des projets, sous forme de crédit sans intérêt.

L’accord permettra de lever 360.000 tonnes de phosphate accumulées à l’entrée de la ville de Kalaa El Khasba, pour être traitées et pour protéger la ville contre la pollution, selon le président directeur général de la CPG, Abdellatif Hmam.

Les habitants de la Kalaa réclament la réservation de la totalité du fonds aux jeunes de la délégation, évoquant les accords signés dans ce sens avec les gouvernements successifs.