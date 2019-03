Conscients que la maturité, le professionnalisme, et le know-how de nos acteurs – gestionnaires de fonds, analystes financiers, opérateurs de back-office et spécialistes IT liés à la finance- ne peuvent se développer suffisamment dans un marché de taille limitée, nous sommes persuadés que l’exportation de leur savoir-faire dans leurs domaines respectifs reste le principal levier de développement.

Dans ce cadre, la Bourse de Tunis et le Fonds de Développement & de Diversification des Marchés Extérieurs « TASDIR+ » organisent une Rencontre avec les entreprises actives dans la finance et services liés et ce le mardi 19 mars 2019 de 14H00 à 17H00 au siège de la Bourse .

Cette rencontre importante aura pour objet la présentation du mécanisme d’appui du Fonds TASDIR+ et les outils d’encouragement qu’il met à la disposition des entreprises tunisiennes pour développer leurs exportations et diversifier leurs marchés étrangers.

Dans ce contexte, la Bourse de Tunis et le Fonds TASDIR+ viennent de lancer l’opération intitulée « Coup de Poing pour l’Export » dédié aux entreprises opérant dans le secteur de la finance, et en particulier les services liés à la Bourse, au moyen d’appui technique et financier leur facilitant l’accès aux marchés étrangers. Il s’agit également d’une opportunité qui s’offre aux entreprises de l’écosystème financier pour se regrouper et se positionner dans des marchés étrangers, à l’instar des implantations commerciales à titre d’exemple.

Les actions filières proposées par TASDIR+ représentent un nouvel appui mis à la disposition de ces entreprises pour booster leurs exportations sur des marchés à fort potentiel et à forte valeur ajoutée. Des projets et programmes identifiés par la Bourse de Tunis et le Fonds TASDIR+ seront discutés avec les entreprises lors de la rencontre.

Voici le programme détaillé de l’évènement :

