Une convention de partenariat visant à créer une chaire scientifique et industrielle dans le domaine de la Science des données et de l’Intelligence artificielle a été récemment signée entre l’Université de Tunis El Manar et la société YobiTrust.

La chaire UTM-YobiTrust s’inscrit dans une dynamique d’accroissement des connaissances et de valorisation de l’expertise. Les interactions croisées entre le milieu professionnel et le milieu académique via cette chaire constitueront un nouvel atout de l’écosystème de l’Intelligence artificielle en Tunisie, indique un communiqué de l’Université de Tunis El Manar.

UTM-YobiTrust est le fruit d’un travail commun entre l’Université de Tunis El Manar et YobiTrust, société du Pôle Technologique El Ghazala. Cette chaire favorisera le développement d’outils et de technologies afin d’intégrer les sciences des données et de l’Intelligence Artificielle en Tunisie.

L’Université Tunis El Manar souligne que ce travail de réflexion permettra d’identifier les intérêts communs des chercheurs et des industriels notamment en diversifiant l’application de l’Intelligence Artificielle au-delà des applications actuelles, centrées sur le divertissement. En effet, au-delà des réseaux sociaux, cette discipline a le potentiel de faire évoluer les sciences et d’améliorer la qualité de vie de chacun.

L’objectif étant de développer, intégrer et sécuriser des outils connectés dans le quotidien des Tunisiens et améliorer l’accès aux soins, le diagnostic médical et de mieux répertorier les priorités en santé en Tunisie, selon la même source.

La chaire UTM-YobiTrust contribuera à la formation et la recherche DSAI, dans une dynamique d’intelligence collective: une initiative tunisienne en vue de favoriser et de diffuser l’innovation et l’invention à l’échelle de l’Afrique et des pays Arabes.

La convention a été signée par le président de l’Université de Tunis El Manar, Fethi Sellaouti, et le président directeur général de la société YobiTrust, Saïd Agrebi.