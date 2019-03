A l’occasion de la Journée internationale de la femme célébrée le 8 mars de chaque année, le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) a annoncé, vendredi, la liste des lauréats du “Prix Zoubeida Bchir des écrits féminins” au titre de l’année 2018 .

Le prix de la meilleure production littéraire en langue française a été décerné à la romancière Khaoula Hosni pour son livre “Les Cendres du Phoenix” paru aux éditions Arabesques, tandis que le prix de la meilleure production littéraire en langue arabe a été attribué Malika Omrani pour son recueil de nouvelles intitulé “Nkouchon fi jasaden men roukham” aux éditions Mayara.

A l’occasion de la 25ème anniversaire de la création du “Prix Zoubeida Bchir des écrits féminins”, deux nouveaux prix ont été décernés à savoir le “Prix du jury en langue française” qui a récompensé le roman d’Aida Chaibi “Contraintes et espoirs” paru aux éditions “La maghrébine pour l’impression et la publication du livre”. Le second prix ” Prix du jury en langue arabe” a été attribué au roman historique “Yabkih al hamam” de Hafidha Gasmi paru aux éditions Mayara.

Les trois prix attribués à la meilleure recherche scientifique n’ont pas été attribués (celui en langue arabe, en langue française et celui sur la femme tunisienne).

Lors de la cérémonie de remise des prix, la ministre de la famille, de la femme et de l’enfance, Néziha Abidi a souligné l’importance de la présence féminine sur la scène culturelle dans les différents domaines. Elle a, par ailleurs, passé en revue les acquis de la femme tunisienne dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre la violence, et la participation active dans la vie politique et économique.

Décerné chaque année à l’occasion de la journée internationale de la femme, le “Prix Zoubeida Bchir des écrits féminins” est une compétition qui œuvre à promouvoir la création littéraire et scientifique féminine. Le prix a été créé en 1995 par le Credif en collaboration avec le club culturel Taher Hadded.

Rappelons que Zoubeida Bchir (8 février 1938-21 août 2011) est la première poétesse tunisienne en langue arabe depuis l’indépendance. Elle a travaillé en tant qu’animatrice radio entre 1959 et 1962. Parmi ses poèmes les plus connus “Hal sayaoud?” (Revient-il?). En plus des poèmes, Zoubeida Bchir a écrit des nouvelles qui ont paru dans la presse tunisienne en plus de pièces de théâtres présentées par la troupe de la radio tunisienne. Son recueil “Hanin” (Nostalgie) paru en 1968 rassemble ses principaux œuvres.