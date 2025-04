“La Ligue des États Arabes à Tunis (1979-1990)” est l’intitulé d’un ouvrage en arabe de l’écrivain et journaliste Mohamed Mamoun Abassi, paru aux Editions Santillana, fin mars 2025.

Dans cet ouvrage de 200 pages, Mamoun Abassi revient, à travers sept chapitres, sur différents aspects de l’action arabe commune dont il a été témoin, de 1979 à 1990, en tant qu’attaché de presse au cabinet du Secrétaire général de la Ligue Arabe feu Chédli Klibi (6 septembre en 1925-13 mai 2020).

“Le livre contient des photos et des documents liés à cette étape, ainsi qu’un aperçu des contextes arabes, régionaux et internationaux qui ont caractérisé cette période”, indique son auteur, ancien journaliste à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

Son un communiqué parvenu, lundi à la TAP, Mohamed Mamoun Abassi présente “un travail essentiellement documentaire dont la finalité n’est point d’évaluer l’action menée par la Ligue Arabe, au cours de cette étape, tâche qu’il considère être du ressort des historiens».

Il évoque « une contribution à la préservation de la mémoire d’une étape de l’action arabe commune». Sa principale motivation est d’enrichir la bibliothèque arabe, partant de son constat du “manque d’ouvrages traitant de la période tunisienne de l’histoire de l’action arabe commune en général, et de la Ligue arabe, en particulier».

La date de publication de ce livre coïncide avec le quatre-vingtième anniversaire de la fondation de la Ligue des États Arabes, le 22 mars 1945, et le quarante-sixième anniversaire de l’adoption de la résolution relative au transfert du siège de la Ligue des États Arabes du Caire à Tunis, et ce en application de la recommandation du IXe Sommet Arabe, tenu en novembre 1978 dans la capitale irakienne Bagdad.

Notons que Chédli Klibi est le quatrième Secrétaire général de la Ligue des Etats arabes. Il a occupé ce posté de 1979 à 1990, date de sa démission avec le déclenchement de la guerre du Golfe pour exprimer son refus de l’invasion irakienne du Koweit.

Cette figure de proue et l’un des bâtisseurs de la Tunisie moderne, avait occupé des postes clés à l’intérieur et à l’extérieur du pays dont la direction générale de l’institution de la Radio et la Télévision tunisienne (ERTT), en 1958, le ministère de la Culture dont il était le bâtisseur en 1961. Il était également Chef du cabinet présidentiel sous Bourguiba qui lui avait attribué encore une fois la valise culturelle en 1976. Deux ans plus tard, il a été nommé en 1978 à la tête du ministère de l’Information.

Mohamed Mamoun Abassi est auteur d’un premier ouvrage, paru en février 2024, « Itinéraire d’un journaliste à l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP) et à la Ligue des États Arabes » dans lequel il passe en revue certains aspects de l’action arabe commune, au sein de la Ligue Arabe durant l’étape de Tunis.

Son nouvel ouvrage, “La Ligue des États Arabes à Tunis (1979-1990)”, sera présenté lors d’une séance de dédicace, le 27 avril, à l’occasion de la 39ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se déroulera du 25 avril au 4 mai 2025.