Le TUNINDEX est en baisse, mardi, régressant de 0,61% à 7 086.56 points, dans un volume d’affaire morose, de l’ordre de 3,370 millions de dinars (MD), selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

La balance des titres a affiché 36 valeurs baissières contre 14 en hausse. Le titre ATTIJARI BANK a été le plus actif, mobilisant 0,420 MD de ses capitaux à 39 D, soit une perte de 0,76%.

ELECTROSTAR poursuit sa hausse (+4,16%) à 1,25 D, tout comme TUNISIE VALEURS et SOTEMAIL qui ont affiché respectivement un rebond de 2,97% et 2,40% à 32,90 D et 1,70 D.

Dans le vert également, SOTIPAPIER gagne 1,56% à 5,85 D suivi par le titre SOTETEL qui a grimpé de 1,45% à 6.99 D.

En contre partie, le titre MODERN LEASING a perdu 4,42% à 2,59 D, tout comme ESSOUKNA et SERVICOM qui ont baissé respectivement de 4,36% et 3,84% à 2,19 D et 0,75 D.

UBCI a terminé la séance en s’échangeant à 26,19 D soit un décroissement de 3% suivi par ASSAD qui s’est replié de 2,99% à 8,10 D.