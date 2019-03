Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a annoncé, vendredi 1er mars à Monastir, qu’un projet de loi sera soumis en urgence la semaine prochaine à l’Assemblée des représentants du peuple pour améliorer le climat des affaires et faciliter aux hommes d’affaires les procédures d”investissement.

Il a affirmé, lors d’une conférence débat avec les industriels et les nouveaux promoteurs sur les moyens de développer l’investissement dans le gouvernorat de Monastir, organisée au Pôle technologique du textile, que cette loi concerne plusieurs ministères, étant donné que l’investisseur est confronté à de multiples problèmes dans les directions de l’équipement et la propriété foncière ainsi qu’en matière de transformation en caractère industriel de la terre agricole. Il a indiqué que ces différents obstacles ont été énumérés et la nouvelle loi pourra les surmonter.

Auparavant, un aperçu a été donné au chef du gouvernement sur les activités en cours et les projets installés dans le pôle technologique du textile à Monastir; le nombre des entreprises s’élevant à 23 et créant environ mille emplois.

D’autre part, la mise en place d’une pépinière d’entreprises a progressé de 85%, pour un coût de 51 millions de dinars, selon le directeur du Pôle technologique, Jalal Haj Khalifa. La pépinière est basée sur l’encadrement du promoteur avant l’installation et l’étude de faisabilité de son projet.

Le chef du gouvernement a pris connaissance également dans la salle d’exposition de 9 projets d’entreprises émergentes dans de nouvelles spécialités à haute valeur ajoutée, dont 5 installées dans le pôle technologique du textile à Monastir dans le premier noyau de la pépinière des entreprises, le reste étant des projets couronnés lors du récent concours organisé par le pole en collaboration avec l’association des chercheurs dans l’industrie textile, installés gratuitement pendant une année complète dans la pépinière.