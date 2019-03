Plus de 5800 interventions de secours ont été effectuées dans le gouvernorat de Bizerte par les agents de la protection civile, durant l’année 2018.

Ces interventions ont été menées à plusieurs échelles notamment lors des accidents sur les routes et le littoral ainsi que des incendies dans les périmètres agricoles et forestiers, a indiqué le colonel Khemais Ben Ali, directeur régional de la protection civile à Bizerte, à l’occasion de la célébration, vendredi 1er mars, de la Journée mondiale de la protection civile.

Il a souligné l’importance de renforcer ce corps en moyens logistiques et humains en vue d’assurer une meilleure intervention en temps opportun.

De son côté, Mohamed Gouider, gouverneur de la région, a salué les efforts déployés par les unités de la protection civile à Bizerte, rappelant leur bravoure et dévouement lors des opérations de secours menées pendant les incendies de la foret de Sejnane et la fuite de pétrole dans le bassin près du quai pétrolier relevant de la société tunisienne de l’industrie de raffinage (STIR).

La Journée mondiale de la protection Ccivile, instituée par décision de l’Assemblée générale de l’OIPC en 1990, est célébrée le 1er mars de chaque année. Cette Journée commémore l’entrée en vigueur en 1972 de la Constitution de l’OIPC en tant qu’organisation intergouvernementale, et a essentiellement deux objectifs : attirer l’attention du public sur l’importance de la protection civile, et le sensibiliser aux mesures de préparation, de prévention et d’autoprotection face aux accidents et catastrophes ainsi que rendre hommage aux efforts, sacrifices et réalisations du personnel à l’ensemble des services nationaux chargés de la lutte contre les catastrophes.