L’Office national de la protection civile organise du 10 au 15 novembre, à Tunis, l’exercice international de prévention des risques sismiques (TERE 2024), et ce en partenariat avec le Groupe consultatif international en recherche et sauvetage (INSARAG) et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies.

Cet exercice pratique se déroulera au siège de l’Ecole nationale de la Protection civile à Jebel Jelloud avec la participation de groupe de recherche et de sauvetage et des experts onusiens provenant de 18 pays, indique un communiqué de l’ONPC.

Des groupes de la Protection civile tunisienne avaient participé aux opérations de recherche et de sauvetage menées suite au séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie en 2023.

Les efforts déployés par les équipes tunisiennes de sauvetage ont été à l’origine du choix de confier à la Tunisie l’organisation de l’exercice TERE 2024, premier du genre en Tunisie.