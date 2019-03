Une convention de partenariat visant la mise en œuvre d’une collaboration bilatérale à caractère économique a été conclue entre le Conseil d’analyses économiques tunisien (CAE) et son homologue français, a annoncé vendredi la CAE.

En vertu de cette convention, la coopération qui sera en cohérence avec les programmes de travail respectifs des deux institutions, portera sur l’échange de publications et de bonnes pratiques, la participation à des séminaires et colloques et l’organisation de visites d’études de chercheurs.

Cette convention a été signée par Afif Chelbi et Philippe Martin, respectivement président du Conseil d’analyses économiques tunisien et le Conseil d’analyses économiques français.