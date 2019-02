La rénovation de la ligne ferroviaire N°15, Om Larayes-Métlaoui (gouvernorat de Gafsa), d’un coût de 30 millions de dinars, démarrera dans les prochains mois, sachant que le trafic ferroviaire entre les deux villes a été paralysé depuis octobre 2017, suite aux inondations qui avaient ravagé 8 ponts au niveau de cette ligne.

Atef Kilani, directeur régional de SNCFT pour le sud-ouest, a indiqué, mercredi 27 février, que le lancement des travaux a connu un retard car aucune entreprise n’avait répondu aux appels d’offres lancés respectivement en mars et juillet 2018.

Une convention a été récemment conclue entre la SNCFT et une entreprise pour réaliser ce projet, après des négociations directes.

La ligne 15 Om Larayes-Métlaoui assure le déplacement des passagers de Redeyef et Om Larayes vers Métlaoui, Sfax et Tunis, outre le transport de phosphate des unités de Kef Eddour, Redeyef et Om Larayes aux clients de la Compagnie des phosphates de Gafsa (CPG), respectivement à Gabès, Skhira et Sfax.

Le transport de phosphate ne concerne actuellement que les unités de production de Métlaoui et Mdhila.

Des chiffres de la CPG indiquent que 5 à 7 mille tonnes étaient livrées quotidiennement sur la ligne N°15, entre de Redeyef, Om Larayes et Kef Eddour, vers ses clients.

Selon un responsable à la direction de production de la CPG, le transport de phosphate s’effectue actuellement par camion, avec un coût nettement supérieur.

Atef Kilani souligne que 2,2 millions de tonnes de réserves de phosphate pourront être livrées, dans l’immédiat, si la ligne est remise en service.

Suite à la suspension de la ligne N°15, le train touristique “Lézard rouge” n’effectue plus d’excursions vers les montagnes de Selja, depuis octobre 2017.