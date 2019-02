Pour sa 2ème édition, la Fondation Orange organise, avec l’association Wiki In Africa, le concours wikiChallenge, entre le 7 janvier et le 20 mars 2019 dans sept pays d’Afrique francophone.

Découvrir le numérique et renforcer la présence de la culture africaine sur le web

Le concours s’adresse aux élèves de 9 à 13 ans scolarisés dans les Écoles Numériques de la Fondation Orange : Mali, Cameroun, Niger, Sénégal, Guinée, Tunisie et Madagascar. Au total, ce sont 91 établissements scolaires qui y participent.

Déjà connectés aux contenus éducatifs off line grâce aux tablettes et aux serveurs, les enfants peuvent maintenant apprendre à publier un peu de leur vie sur Vikidia.

Le thème d’écriture est libre mais il est suggéré aux écoles de créer des articles sur des thèmes qui sont chers à leur communauté : leur ville, leur village, leur lieu d’intérêt (montagne, rivière, parc national…), musée proche ou curiosité locale. Les élèves doivent utiliser un style rédactionnel encyclopédique.

La Fondation Wikimédia & la Fondation Orange ont développé spécialement pour ce concours le logiciel Wikifundi qui va permettre aux écoliers, avec l’aide de leurs professeurs, de rassembler leurs connaissances sur leur communauté, leur quotidien, leur environnement et leur culture. Les élèves et les enseignants sont accompagnés et formés par des médiateurs pédagogiques.

Les prix du jury seront remis lors d’une cérémonie à la rentrée 2019 dans chacun des sept pays gagnants. Chaque école gagnante recevra 2.000 euros de fournitures scolaires dont des cartables, des cahiers et des ordinateurs, entre autres.

Le jury sélectionnera ensuite trois grands gagnants qui recevront 5.000 euros de fournitures scolaires.

En 2018, la première édition du concours avait permis aux écoliers de 45 écoles situées en Guinée, Madagascar, Mali et Tunisie de partager leur culture sur Vikidia.

La Fondation Orange soutient 717 Ecoles Numériques qui accueillent en 2019 plus de 160.000 enfants dans 14 pays d’Afrique. Elles sont une des actions qui utilisent le numérique pour accéder au savoir, mieux s’intégrer et progresser dans la société. Des programmes pour rapprocher de l’essentiel.

Vikidia est la petite sœur de Wikipédia. C’est une encyclopédie libre qui fournit des concepts fondamentaux aux jeunes lecteurs. Bien que le langage utilisé soit destiné aux de 8 à 15 ans, il n’y a pas d’âge limite pour contribuer.