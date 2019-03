Après délibérations des comités de lecture, la liste des six finalistes de la 1ère édition du Prix Orange du Livre en Afrique est connue :

Djaïli Amadou Amal, Munyal, Les larmes de la patience , Editions Proximité (Cameroun)

, Editions Proximité (Cameroun) Khalil Diallo, A l’orée du trépas , Harmattan Sénégal (Sénégal)

, Harmattan Sénégal (Sénégal) Youssouf Amine Elalamy, Même pas mort , Editions le Fennec (Maroc)

, Editions le Fennec (Maroc) Pierre Kouassi Kangannou, La rue 171 , Eburnie (Côte d’Ivoire)

, Eburnie (Côte d’Ivoire) Salima Louafa, Chairs d’argile , Afrique Orient (Maroc)

, Afrique Orient (Maroc) Yamen Manai,L’amas ardent, Editions Elyzad (Tunisie)

Les six auteurs finalistes seront invités à Paris dans le cadre du Salon du livre et pourront présenter leur livre lors d’une conférence de presse prévue le vendredi 15 mars 2019 avec Christine Albanel, Présidente Déléguée de la Fondation Orange.

Le Jury final désignera un lauréat parmi les six finalistes, qui se verra décerner le Prix le 23 mai prochain à Yaoundé au Cameroun.

Il recevra une dotation de 10.000 euros et bénéficiera d’une campagne de promotion de son ouvrage.

L’Agence Culturelle Africaine, dirigée par Aminata Diop Johnson, accompagne la Fondation Orange dans l’organisation de ce Prix.

Le Prix Orange du Livre en Afrique bénéficie du soutien institutionnel de l’Institut Français, de l’Unesco, de l’OIF et de l’AFD et du soutien logistique de DHL.

