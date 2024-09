La Fondation Orange Tunisie, L’Agence de mise en valeur du patrimoine et de la promotion culturelle (AMVPPC), l’institut National du Patrimoine (INP), et la start-up Historiar ont le plaisir de vous convier à la cérémonie de lancement du Mooc Carthage, et ce le 25 septembre 2024 à 14h30 à Beit El Hikma.

Le Mooc Carthage est un cours en ligne en 3 séquences pour partir sur les traces de Carthage, cité légendaire qui a marqué l’histoire et façonne aujourd’hui notre imaginaire.