Une maison digitale a été inaugurée mardi dans le siège de l’association “El Bassikat pour le développement” dans le gouvernorat de Kébili, et ce dans le cadre d’un accord signé entre la fondation Orange Tunisie, le ministère de la femme, de la famille, d’enfance et des seniors, en coopération avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et les associations actives dans le secteur social.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’autonomisation économique des femmes, a indiqué à l’Agence TAP, la présidente de la fondation Orange Tunisie Maya Jerbi, ajoutant que cette maison digitale va soutenir, l’association “El Bassikat”, active dans l’accompagnement des femmes rurales, notamment dans le secteur économique.

Cet espace, doté des outils numériques modernes, aidera l’association à développer les compétences des femmes entrepreneures et les porteuses d’idées de projets dans les différents secteurs d’activité.

Selon la même source, la maison digitale permettra aux femmes bénéficiaires de bien gérer leurs projets et utiliser les outils numériques dans la gestion ou dans le processus de commercialisation du produit, et ce à travers les programmes de formation et l’accompagnement continu des associations.

Jerbi a souligné que cet espace est le 26ème lancé par la fondation Orange Tunisie dans les différents gouvernorats du pays.

La fondation s’apprête à mettre en place un nouveau programme, en partenariat avec le PNUD, destiné aux femmes entrepreneures dans les projets de l’économie verte, et ce afin de lutter contre les difficultés résultantes des changements climatiques, a-t-elle fait savoir.

De son côté, la responsable de l’association “El Bassikat” Yosra Fraj a mis l’accent sur l’importance du lancement de la maison digitale au siège de l’association, ce qui renforcera l’accompagnement des femmes de la région dans leurs projets, à travers des programmes spécifiques, à l’instar de la gestion des projets et la commercialisation de leurs produits au niveau national et international.

Cet espace sera ouvert pour accueillir toutes les femmes voulant suivre des sessions de formation dans la gestion financière et administrative de leurs projets, le marketing digital afin de faire réussir leurs projets, a précisé la même source.