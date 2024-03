Les représentants des structures professionnelles des intermédiaires de vente des fruits et légumes ont proposé la création d’une commission nationale chargée du suivi du dossier des marchés de gros, comprenant toutes les parties intervenantes dans le secteur.

Ils ont souligné, lors d’une séance de travail présidée, mercredi, 6 mars 2024, par la ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Kalthoum Ben Rajeb, que cette commission sera chargée de plusieurs tâches, notamment, le développement de l’activité et le repositionnement des marchés de gros dans les différents gouvernorats de la République.

Les représentants des structures professionnelles des intermédiaires de vente des fruits et légumes ont, également, insisté sur la nécessité de renforcer la capacité de ces marchés à mobiliser les produits agricoles en révisant les textes législatifs pour réglementer davantage ces marchés, les activités de leurs opérateurs et autres questions liées au transport et à la numérisation, ainsi que de travailler à l’unification des tarifs.

La réunion a été tenue à un moment où les services de contrôle économique ont entamé la mise en œuvre d’un programme spécial de contrôle sur les routes et les sites de production, de stockage et de distribution afin de garantir un rythme normal de l’approvisionnement, de la maîtrise des prix et de la lutte contre toutes formes de spéculation.

Ben Rajeb a souligné, à cette occasion, que l’approvisionnement en légumes et fruits est rassurant par rapport à l’année précédente et que les quantités sont abondantes à des prix abordables.

Elle a évoqué la nécessité d’intensifier le contrôle sur les opérations de vente en détail ainsi que sur les circuits de distribution pour soutenir davantage l’offre dans les espaces organisés.