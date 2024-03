Zohra Lili Chabaane est Professeur d’Ingénierie Rurale Eau et Forêt à l’Institut National d’Agriculture de Tunisie (INAT), elle est la Directrice du Département GREF de l’INAT et Directrice du laboratoire de Recherche GREEN-TEAM. Elle figure parmi les 6 femmes primées par l’Association franco-tunisienne « Reconnect » en tant que « Woman in Tech of the year 2023 ».

Zohra Lili Chabaane a obtenu le double Master et Ingénierie de l’INAT et de l’ENSA-Rennes en 1989 en Ingénierie rurale / Hydraulique et Climatologie Agricole, et le doctorat de l’ENSA-Rennes (Institut Agro-Rennes) France en 1993 en « Physique – Télédétection, Ingénierie Rurale et des Procédés ».

A l’époque après des études poussées à l’international, les Tunisiens rentraient chez eux et Zohra Lili Chabaane a rejoint l’Institut Agronomique National Tunisien (Université de Carthage) en 1997 où elle a dirigé les cours de « Télédétection, SIG, Analyse Spatiale et Gestion des Ressources en Eau ».

Pr Lili Chabaane est expert et spécialiste en télédétection, SIG et analyse spatiale pour la gestion des ressources agricoles et hydriques. Elle a participé à plus de 33 projets internationaux (H2020, PRIMA, ERANETMED, UE FP6, UE FP7, ANR, AUF, ACDI, PHC Maghreb, TEMPUS, ERASMUS+) et coordonné certains d’entre eux.

Ses recherches comprennent la télédétection et les SIG appliqués à la gestion des ressources hydriques agricoles et à l’agriculture dans un contexte de changement climatique. Soit le profil idéal pour la mise en place des politiques agricoles dans le contexte actuel d’une Tunisie en grandes souffrances à cause de la sécheresse.

L’environnement, le climat sont aussi importants aujourd’hui que l’économie et Pr Chabaane a, à ce propos, travaillé sur de nombreuses thèses de recherches et a publié nombre d’études.

Pr Chabaane est l’auteur et le coauteur de plus de 88 articles scientifiques dans des revues scientifiques internationales et a présenté plus de 180 articles lors de congrès et de symposiums internationaux.

Elle a été vice-présidente de l’Université de Carthage de 2014 à 2017 et est responsable du laboratoire GREEN-TEAM (LR17AGR01/LR- Gestion intégrée des Ressources Naturelles : Télédétection, Analyse spatiale et Modélisation) depuis sa création en 2017 et responsable du département INAT- Génie Rural, Eau et Forêts depuis le 15 décembre 2020. Depuis 2019, elle est Conseiller Scientifique au MESRS Tunisie / R&I Horizon Europe « Espace Industriel Numérique ».

Elle est également la coordinatrice du Master GEOMAG à l’INAT depuis août 2018. « J’ai supervisé et codirigé 12 thèses de doctorat et je supervise actuellement 4 en cours. J’ai également supervisé 38 maîtres de recherche »

Tous les travaux supervisés par Pr Lili Chabaane portent sur des thèmes d’application de la télédétection et/ou des SIG pour la caractérisation des zones agricoles et/ou de l’utilisation de l’eau.

Dans le prolongement de sa thèse et depuis son intégration à l’INAT, elle s’est toujours intéressée à la caractérisation des états de surface agricoles par télédétection, afin de mieux évaluer l’état hydrique des cultures et des sols agricoles en vue d’une gestion rationnelle de l’eau en agriculture dans un contexte de changement climatique.

Car, dans un pays comme la Tunisie, où l’eau est rare et où la plupart des zones sont semi-arides ou arides, l’agriculture consomme entre 75% et 80% des ressources en eau avec un rendement inférieur à 50% inférieur à 50% selon les zones et les années.

A.B.A + RECONNECTT