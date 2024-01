Six femmes tunisiennes ont été nommées “Femmes tunisiennes lauréates en technologie pour l’année 2023” par l’association tunisienne RECONNECTT, basée en France et regroupant les compétences tunisiennes hautement qualifiées du monde entier.

Ces lauréates ont été choisies sur la base de leurs carrières professionnelles, publications scientifiques et engagement pour la Tunisie.

Elles ont, toutes, contribué à travers leurs travaux, projets et réalisations, au rayonnement de la Tunisie dans les domaines de technologies médicales, la robotique et la médecine neuromusculaire. Les domaines de la télédétection terrestre et planétaire, l’analyse spatiale et la gestion des ressources en eau ainsi que les technologies des systèmes multi-agents et leurs applications ont été également au cœur de cette désignation.

Il s’agit de Rym Zalila Wenkstern (Professeure d’informatique et Directrice du Centre pour la mobilité intelligente et du Laboratoire de Recherche Appliquée Smart Cities à l’Université de Dallas, Texas, Etats-Unis), Zohra Lili Chabaane (Professeure en Télédétection, système d’information géographique et Gestion des ressources en eau à l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), Cheffe du Département Génie Rural, Eaux et Forêts et Responsable du laboratoire de recherche (Gestion intégrée des ressources naturelles : Télédétection, Analyse spatiale et Modélisation) à l’Université de Carthage).

La liste des lauréates comprend aussi de Senda Ajroud-Driss (Professeure en neurologie à l’Ecole de médecine Feinberg de l’Université Northwestern, Chicago, Etats-Unis), Olfa Khélia Boubaker (Professeure en Ingénierie des Systèmes de Contrôle et Robotique, Responsable d’un Laboratoire de Recherche : Energie, Robotique, Contrôle & Optimisation (ERCO) à l’Institut national des Sciences Appliquées et de Technologie-INSAT, Université de Carthage, Tunisie), Amira Romani (Première vice-présidente chez Global Innovation & Technology/ Siemens Healthineers, Allemagne) et Ines Fenni (Scientifique au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, Pasadena, CA, USA).

Le vote a été effectué par les membres actifs de l’association et ses ambassadeurs à travers le monde.

A travers cette désignation, RECONNECTT vise à booster les femmes dans les sciences et la technologie en Tunisie, promouvoir les scientifiques, chercheurs, experts, leaders et talents, valoriser le capital culturel et patrimonial en Tunisie et dans le monde et développer les partenariats Nord-Sud et Sud-Sud en Méditerranée dans les nouvelles technologies.