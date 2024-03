La Chambre de Commerce et d’Industrie du Centre « CCIC » a organisé, jeudi à Sousse, une rencontre sur l’exportation vers le marché de la Zone de libre-échange continentale africaine ”ZLECAF”, et ce, dans le cadre de l’accompagnement des entreprises exportatrices implantées dans la région du centre.

En marge de cette rencontre, le président du ”CCIC”, Nejib Mellouli, a indiqué à l’Agence TAP, que cet atelier organisé en coopération avec le ministère du commerce, et la douane tunisienne, vise à renforcer les capacités des entreprises exportatrices vers les marchés africains.

Cette rencontre aspire également à identifier les dernières actualisations concernant l’accord de la Zone de libre-échange continentale africaine ”ZLECAF”, signé depuis mars 2018, et son impact sur le développement des exportations vers les pays du continent.

Il s’agit également d’établir une meilleure compréhension des derniers textes juridiques liés aux avantages douaniers préférentiels en vigueur, ainsi que des procédures douanières applicables en vertu de cet accord.

A cet égard, Mellouli a souligné l’importance de l’adhésion de la Tunisie à la Zone de libre-échange continentale africaine ”ZLECAF”, d’autant qu’elle dispose de plus d’un milliard de consommateurs dans 54 pays africains, précisant que “l’ouverture de notre pays sur ces marchés représente une opportunité à même de contribuer à la promotion de l’export et à la création de nouvelles possibilités d’investissement et de postes d’emplois”.

La rencontre a dans ce sens constitué l’occasion idoine pour prendre connaissance des préoccupations des entreprises exportatrices et des difficultés auxquelles elles sont confrontées, ce qui favoriserait un meilleur accès et une intégration plus avantageuse à ces marchés.

Au terme de cette rencontre, Mellouli a rappelé les missions organisées par la CCIC dans plusieurs pays africains visant à explorer les opportunités d’investissement et à établir des partenariats, à l’instar des missions menées au Kenya, en Tanzanie et en Ethiopie ayant abouti à la signature d’une série d’accords de coopération avec les chambres de commerce et d’industrie concernées.