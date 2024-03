Ines Fenni : Du génie électrique à la Nasa et à la télédétection planétaire

De Pasadena aux Etats-Unis elle explique son engouement et même son dévouement à une discipline scientifique à savoir la Physique, ce qui lui a permis de rejoindre l’équipe du « Jet Propulsion Laboratory » (JPL), laboratoire basé à Pasadena, un des nombreux centres de recherches de la NASA.

Dr Ines Fenni sacrée par l’Association franco tunisienne « RECONNECTT » « Woman in Tech of the year 2023 » est chercheure scientifique à la NASA au Jet Propulsion Laboratory (JPL), depuis 2015.

Auparavant, en 2010, elle a obtenu une maîtrise en génie électrique de l’ESIEE Paris, Noisy-le-Grand et en 2011, une maîtrise en génie électrique de l’Université de Bretagne Occidentale, Brest.

Après avoir décroché un doctorat en électromagnétique à l’Université Pierre et Marie Curie (aujourd’hui Sorbonne), en 2014, elle est partie aux Etats-Unis. Ses intérêts actuels de recherche comprennent les méthodes numériques et l’électromagnétique computationnelle appliquée à la modélisation de grands problèmes de diffusion pour la Terre et la télédétection planétaire.

La thèse d’Ines Fenni porte sur la modélisation et l’analyse de la propagation électromagnétique dans un milieu forestier dans les bandes VHF et UHF. Son objectif est le développement d’un modèle numérique « full-wave » tridimensionnel de diffusion par la forêt permettant de caractériser l’interaction d’une onde électromagnétique avec un milieu forestier. Un tel modèle s’avère, actuellement, un outil indispensable à l’analyse des mesures radar pour l’étude des paramètres caractéristiques de la forêt tels que la biomasse forestière, la hauteur des arbres et leur densité.

Le Jet Propulsion Laboratory (« Laboratoire de recherche sur la propulsion par réaction »), (JPL) est géré par le « California Institute of Technology » (Caltech), célèbre université américaine. C’est le principal centre américain pour l’exploration robotique du système solaire. Plusieurs projets ont été conduits par le Centre. Nous pouvons citer les sondes Pioneer, Viking, Voyager et plus récemment la sonde Galileo, les missions Mars Pathfinder et les deux robots de la mission Mars Exploration Rover (Spirit et Opportunity), Cassini-Huygens.

Le JPL, dispose d’une expertise sans équivalent dans le domaine des missions spatiales robotiques d’où les missions d’exploration du Système solaire, en particulier à destination de Mars (missions mars Exploration Rover, Mars Science Laboratory, Insights, Mars 2020…) et des planètes externes (Cassini, Europa Clipper…) ainsi que des missions scientifiques d’observation de la Terre et d’astronomie spatiale.

