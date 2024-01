L’association RECONNECTT vient d’annoncer les lauréates de son deuxième prix pour l’année 2023, le prix Tunisian Women in Finance of the Year 2023.

Après avoir décerné un premier prix à six dames tunisiennes ayant marqué l’année 2023 par leurs réalisations dans le domaine des nouvelles technologies, le prix RECONNECTT-Tunisian Women in Finance of the Year 2023, récompense six personnalités du monde de la finance.

Sur la base de leur parcours académique et professionnel dans son ensemble, la sélection de ces personnalités a été effectuée par les membres de RECONNECTT et soumise au vote de son réseau d’ambassadeurs à travers le monde.

Les lauréates du prix RECONNECTT-Tunisian Women in Finance of the Year 2023, sont des femmes tunisiennes ayant contribué à travers leur expertise, leurs travaux de recherche et réalisations professionnelles au rayonnement de la Tunisie dans les domaines de la finance quantitative, la gestion des risques, l’évaluation des actifs financiers, les marchés financiers internationaux et émergents, l’investissement financier global, la gouvernance financière, la finance durable et les nouvelles technologies digitales.

Feriel Chabrak

CEO of Bank of Tunisia and Emirates (BTE), Tunisia

Ines Chaieb

Full Professor of Finance at the University of Geneva, Switzerland

Yosr Khlif

Director: Quantitative on FX Derivatives at HSBC London Global Banking and Markets, UK

Dorra Hmaied

Full Professor of Finance at IHEC Carthage, Tunisia

Marjène Rabah

Affiliate Professor of finance at HEC Montréal, Canada

Olfa Maalaoui

Risk and Valuation, Product Management at Bloomberg LP, USA

RECONNECTT est une association tunisienne basée à Paris qui regroupe les compétences tunisiennes à travers le monde. Elle a pour objectifs :