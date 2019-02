Le nombre des citoyens dans le gouvernorat de Sfax qui peut bénéficier du nouveau programme de sécurité sociale est estimé à 55 mille dont uniquement 37 mille ont déposé leurs dossiers, a indiqué le directeur régional des affaires sociales à Sfax Ahmed Ammar.

Ce programme garantit diverses actions et mesures au profit des couches sociales vulnérables et à faibles revenus. Il a été créé en vertu de la de loi organique sur la sécurité sociale adoptée par le parlement en janvier 2019, a-t-il ajouté lors d’une journée d’information et de sensibilisation sur l’importance de l’adhésion à ce programme organisée mercredi à Sfax.

Cette loi stipule également la création d’une institution publique qui sera baptisée “Agence nationale d’intégration et de développement social” et aura pour mission d’actualiser le registre de la pauvreté et la liste des bénéficiaires des aides sociales.

Rappelons qu’à l’échelle nationale, 500 mille citoyens se sont inscrits à ce programme jusqu’à présent