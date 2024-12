Le ministre des affaires sociales Issam Lahmar a souligné jeudi à Tunis la nécessité d’instaurer un nouveau système de sécurité sociale qui répond aux aspirations de l’état social et garantit le droit des citoyens.

Il a indiqué, à la clôture du projet de jumelage institutionnel sur “l’appui du régime de retraite et sa gouvernance”, mis en oeuvre dans le cadre d’un partenariat entre la Tunisie, le France et la Lituanie, que “le système de sécurité sociale n’est plus adapté aux exigences de l’étape actuelle”, précisant que le projet de jumelage permettra à la partie tunisienne de s’ouvrir à de nouvelles expériences.

La responsable chargée de la gestion de l’unité de gouvernance à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) Dorsaf Ayedi a indiqué que la CNRPS a besoin de nouvelles ressources pour résorber son déficit financier.

“Parmi les recommandations du projet de jumelage, figurent la nécessité de réviser les textes législatifs en matière de retraite et de promouvoir le régime de retraite pour réduire le déficit financier de la caisse” a-t-elle ajouté.

Ce projet de jumelage, réalisé moyennant un budget de 1 million 200 mille euros a été réalisé par France expertise et le fonds national de sécurité sociale en Lituanie pour une période de 30 mois (du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024)

De son côté, le directeur général de la CNRPS Majid Ouni a souligné que 57 experts ont participé à ce projet qui repose sur 4 volets principaux.

Un premier volet est relatif au cadre légal du système de protection sociale en prenant en compte les expériences et les pratiques des pays européens, alors que le deuxième volet est lié à la gouvernance de la CNRPS.

Le troisième volet porte sur l’amélioration de la qualité des services de la CNRPS et le quatrième volet concerne la communication institutionnelle et le renforcement des activités de la caisse et sa notoriété.

Par ailleurs, l’ambassadeur de l’Union Européenne en Tunisie Giuseppe Peronne a mis l’accent sur la nécessité de consolider le régime de protection sociale dans les sociétés modernes et d’assurer sa pérennité.

Il a précisé que ce projet a pour objectif de proposer des solutions en vue d’opérer un changement radical qui permettra au gouvernement de prendre en charge les dépenses à la lumière de la croissance démographique et favorisera l’échange d’expériences entre les pays dans le domaine de protection sociale.