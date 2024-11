Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri a souligné, vendredi matin, à l’ouverture des travaux des séances plénières communes entre le parlement et le Conseil régional des régions et des districts, consacrées à l’examen des projets de loi des finances et de budget de l’Etat au titre de 2025, que le gouvernement œuvrera à améliorer les services de santé en s’employant à rétablir le rythme de réalisation d’un certain nombre de projets de santé dans les différentes régions et à les doter du personnel médical nécessaire au cours de l’année prochaine.

A cet égard, il a expliqué qu’il s’agit de vulgariser davantage le système du dossier médical numérique dans les consultations externes des structures sanitaires en plus de développer les cadres législatifs visant à protéger les droits des bénéficiaires des services de santé, et la responsabilité sanitaire, à réglementer la télémédecine et à numériser les processus de distribution des médicaments, des matériels de santé et des vaccins.

Dans le même contexte, il a évoqué les mesures urgentes prises par le gouvernement pour soutenir la pharmacie centrale tunisienne, et autoriser une révision complète du système d’assurance maladie pour améliorer les prestations et établir une couverture médicale globale, ainsi que sa volonté de préparer une réforme complète du système de sécurité sociale.

Il a également ajouté que des décisions ont été prises pour relancer et accélérer la mise en œuvre d’un certain nombre de projets importants bloqués depuis cinq à dix ans, tels que l’hôpital Roi Salman bin Abdulaziz à Kairouan, l’hôpital universitaire de Sidi Bouzid, l’hôpital multi-spécialités de Gafsa et un certain nombre d’hôpitaux régionaux.