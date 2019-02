En exclusivité sur le marché tunisien, Orange Tunisie s’associe à Anghami pour offrir à ses clients Anghami Plus GRATUITEMENT !

Anghami est l’application musicale N°1 dans le monde arabe avec des millions de titres pour tous les goûts (oriental, occidental et même tunisien). Vous y trouverez aussi, des chansons exclusives que vous écouterez en avant-première, uniquement sur Anghami.

Sa version premium, Anghami Plus, vous offre la possibilité de télécharger vos chansons préférées pour les écouter en hors-connexion avec une qualité incomparable, de composer vos propres playlists et d’accéder instantanément aux paroles des chansons. Tout ceci, sans aucune coupure publicitaire !

Orange gâte ses clients et leur permet de profiter de tous les avantages d’Anghami Plus gratuitement :

En souscrivant à une option internet 25Go ou 4Go, vous bénéficiez d’un accès premium gratuit Anghami Plus, valable 30 jours.

Si vous êtes un client Ghrami Net, vous bénéficiez d’un accès gratuit à vie !

Pour tous les autres clients, vous pouvez accéder au service, exclusivement avec Orange, en profitant de 7 jours gratuits puis votre abonnement sera à seulement 2.5 DT par semaine.

Et ce n’est pas tout ! En souscrivant au service Anghami Plus, vous pouvez gagner un voyage au Liban pour rencontrer Ragheb Alama ! Deux heureux gagnants seront tirés au sort pour vivre une expérience unique et profiter d’un moment privilégié avec leur star préférée.

Alors qu’attendez-vous ? Téléchargez ici l’application Anghami et profitez des offres spéciales d’Orange.

Pour retrouver toutes les informations relatives au service Anghami, rendez-vous sur https://www.orange.tn/anghami