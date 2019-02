Youssef Chahed, chef du gouvernement tunisien, démarre aujourd’hui une visite officielle en France pour la tenue de la deuxième réunion du Haut Conseil de coopération tuniso-français, le 14 février 2019.

La composition de la délégation tunisienne constituée de Khemaies Jhinaoui (ministre des Affaires étrangères), Hichem Fourati (ministre de l’Intérieur), Zied Ladhari (MDCI), René Trabelsi (ministre du Tourisme), Slim Feryani (ministre de l’Industrie), Slim Khalbous (ministre de l’Enseignement supérieur), Hichem Ben Hmed (ministre du Transport), Abderraouf Cherif (ministre de la Santé) et Afif Chelbi (président du Conseil des Analyses économiques), dénote de l’importance des enjeux stratégiques entre la France et la Tunisie.

Pour la France, la Tunisie est une priorité et la coopération bilatérale doit être renforcée dans quatre domaines prioritaires : «la sécurité, la défense et la justice, le développement économique, l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle, la culture et la francophonie».

Des thèmes abordés lors de la première réunion du Haut Conseil à Tunis en octobre 2017, faisant suite, rappelons-le, à l’accord signé en avril 2015 entre la France et la Tunisie à l’occasion du voyage officiel de Béji Caïd Essebsi à Paris.

La visite du Premier ministre français en Tunisie, Edouard Philippe, avait abouti à la signature de 11 accords de coopération touchant aux domaines de l’éducation et l’appui aux institutions universitaires, agriculture, microfinance, transfert technologique dans le domaine des TIC et des nouvelles technologies de l’énergie et à la création d’un réseau de hubs sur le continent africain.

Une enveloppe de 92,3 millions d’euros avait été promise à la Tunisie par Edouard Philippe en guise de soutien aux réformes économiques et à la transition démocratique.

On s’attend à ce que le deuxième round du Haut Conseil de Coopération tuniso-français aboutisse à PLUSIEURS accords dont deux se rapportant au secteur de la santé, un au transport, et celui très important concernant l’Université franco-tunisienne pour l’Afrique et la Méditerranée (UFTAM).

Une convention de Partenariat entre les Conseils d’analyses économique deux pays sera également signée.

En France, Youssef Chahed donnera à l’Institut du Monde arabe une conférence sur le thème : «Réussir la démocratie avec la jeunesse».

A.B.A